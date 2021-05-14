В выходные в Украине тепло, местами грозы

В столице до +24 градусов.

В выходные в Украине тепло, местами грозы

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая, на западе и севере - неустойчивая воздушная масса. В западных, днем и в северных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр, сообщает "Интерфакс-Украина".

В субботу, 15 мая, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в восточных областях до 28°, на Закарпатье 14-19°.

В Киеве в ночь на субботу без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.

В воскресенье, 16 мая, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях умеренный, в южных областях небольшой кратковременный дождь, иногда грозы.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в восточных и южных областях ночью 11-16°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 9-14°, днем 20-25°, в западных областях 16-21°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

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