В среду в Украине ожидается небольшое похолодание, кроме западных областей

В четверг в большинстве центральных областей небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и прохладная воздушная масса, лишь в западных областях сохранится теплая погода.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

На Левобережье, в южных областях, днем и в Карпатах небольшой дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10, днем +13...+18°, в западной части +19...+24 градуса.

В Киеве в среду без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 мая самая высокая температура днем была +28,9 в 2013 году, самая низкая ночью -2,4 в 1900 году.

В четверг, 13 мая, в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9 тепла, на Закарпатье +9...+14; днем +14...+19, в южных и восточных областях +18...+24 градуса.

В Киеве в четверг небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +6...+8 тепла, днем +16...+18.