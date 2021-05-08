Ночью в воскресенье в Украине заморозки, днем до +20

В юго-восточной части страны ночью кратковременные дожди.

Ночью в воскресенье в Украине заморозки, днем до +20
Фото: seeds.org.ua

Ночью в воскресенье, 9 мая, в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3°, II уровень опасности - оранжевый.

Об этом пишет ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4°, и уровень опасности - желтый.

В воскресенье будет практически без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы, пишет Interfax.ua.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 12-17°, на крайнем западе до 20°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.

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