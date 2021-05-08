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2021-05-08
Ночью в воскресенье в Украине заморозки, днем до +20
В юго-восточной части страны ночью кратковременные дожди.
Фото: seeds.org.ua
Ночью в воскресенье, 9 мая, в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3°, II уровень опасности - оранжевый.
Об этом пишет ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4°, и уровень опасности - желтый.
В воскресенье будет практически без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы, пишет Interfax.ua.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 12-17°, на крайнем западе до 20°.
В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 13-15°.