Ночью в воскресенье в Украине заморозки, днем до +20

Ночью в воскресенье, 9 мая, в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3°, II уровень опасности - оранжевый.

Об этом пишет ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4°, и уровень опасности - желтый.

В воскресенье будет практически без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы, пишет Interfax.ua.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 12-17°, на крайнем западе до 20°.