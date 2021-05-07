В выходные в Украине прогнозируют дожди, заморозки и порывистый ветер

В выходные в Украине прогнозируют дожди, заморозки и порывистый ветер
Фото: ДСНС

Ночью в субботу, 8 мая, в большинстве областей Украины, днем в восточных, южных, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Температура ночью 6-11° в западных областях 3-8° тепла, днем 10-15°, в южных и восточных областях 17-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-7° тепла.

В Киеве в субботу ночью, утром кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью 8-10°, днем 13-15°.

В воскресенье, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в восточных, ночью и в Запорожской и Херсонской областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, в восточной и юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, центральных областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в южной и восточной части 5-10° тепла; днем 11-16° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 13-15° тепла.

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