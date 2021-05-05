ГСЧС предупредила о сильных порывах ветра в Киеве и области

Опасность будет сохраняться и 6 мая.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня 5 мая и суток 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГСЧС.

Спасатели напоминают, что во избежание травм в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт с запада. В четверг в Украине будет прохладно, местами дожди.