ГСЧС предупредила о сильных порывах ветра в Киеве и области

Опасность будет сохраняться и 6 мая.

ГСЧС предупредила о сильных порывах ветра в Киеве и области
Фото: Макс Левин

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца дня 5 мая и суток 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГСЧС.

Спасатели напоминают, что во избежание травм в такую погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт с запада. В четверг в Украине будет прохладно, местами дожди.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Пасху в Украине температура поднимется до +22, местами дожди и грозыНа Пасху в Украине температура поднимется до +22, местами дожди и грозы
В понедельник дожди с грозами ожидают на востоке и юго-востоке УкраиныВ понедельник дожди с грозами ожидают на востоке и юго-востоке Украины
Завтра в Украине до +15, без осадковЗавтра в Украине до +15, без осадков
Украину накроет жара с дождями - прогноз погоды до конца маяУкраину накроет жара с дождями - прогноз погоды до конца мая
В Украине резко потеплеет: прогноз погоды от синоптиков на неделюВ Украине резко потеплеет: прогноз погоды от синоптиков на неделю
Блок рекламы


Похожие новости
Апрель в Киеве стал самым холодным с 2003 годаАпрель в Киеве стал самым холодным с 2003 года
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в УкраинеГидрометцентр предупредил о сильных заморозках в Украине
1 апреля в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений1 апреля в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений
ГСЧС предупредила о лавинах в КарпатахГСЧС предупредила о лавинах в Карпатах
В Киеве приспустили главный флаг страныВ Киеве приспустили главный флаг страны
В воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/сВ воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/с
Февраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормыФевраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормы
В Киеве зафиксировано опасный уровень загрязнения воздухаВ Киеве зафиксировано опасный уровень загрязнения воздуха
В Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуруВ Киеве второй день подряд зафиксировали рекордно высокую температуру
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областяхВ ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях
Последние новости
Подгружаем последние новости