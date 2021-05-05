В четверг в Украине будет прохладно, местами дожди

В пятницу, 7 мая, в Украине без осадков.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять холодный атмосферный фронт с запада.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, в четверг, 6 мая, в Украине, кроме юго-восточной части, временами небольшие, местами умеренные дожди (ночью на высокогорье Карпат с мокрым снегом). Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе и севере страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6...+11 градусов; днем +16...+21, в западных и северных областях +12...+17; на высокогорье Карпат ночью около 0, днем +2...+7 градусов.

В Киеве в четверг возможен небольшой дождь; температура ночью +8...+10, днем +14...+16 градусов.

В пятницу, 7 мая, в Украине без осадков, днем в западных, северных и центральных областях небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +3...+8 тепла, днем +13...+18, в южных и восточных областях ночью +6...+11, днем +18...+23.

В Киеве в пятницу ночью без осадков; днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +16...+18.