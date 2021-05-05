Апрель в Киеве стал самым холодным с 2003 года

Температура была ниже климатической нормы.

Апрель в Киеве стал самым холодным с 2003 года
Фото: kyivcity.gov.ua

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в апреле составила 8,0 градусов по Цельсию. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, это на 2,0 градуса ниже климатической нормы.

Это был самый холодный апрель с 2003 года.

Холоднее всего было 8 апреля, когда минимальная температура опустилась под утро до -0,5°С, а самое теплое - 30 число, когда максимальная температура поднялась до +22,0 градусов.

Количество осадков составило 45 мм, что близко к норме - на 3 мм больше средних многолетних показателей.

Напомним, что новая климатическая норма температуры апреля в Киеве составляет +10,0 градусов, тогда как ранее было +8,7 градусов.

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