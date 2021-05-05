Украину накроет жара с дождями - прогноз погоды до конца мая

Май в Украине будет довольно теплым, но под конец месяца страну накроют дожди. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с дождливыми, передает народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, уже до 15 мая столбики термометров в Украине поднимутся до +19...+21 градуса, в период с 20 по 31 мая будет еще теплее - до +24...+28 градусов. Осадки ожидаются 8-9 мая, а также 18-21 мая. Кроме того, в некоторые дни ожидаются даже заморозки - 5, 7 и 19 мая.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в ближайшие сутки днем столбики термометров поднимутся до +17...+20 градусов, небольшой дождь пройдет только в Ужгороде. В центральных, западных, северных областях 5 мая ожидается днем до +18...+20 градусов, ночью до +2...+5 градусов, а в южных и восточных регионах - до +17...+19 градусов, ночью +3...+5 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.