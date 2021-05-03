Завтра в Украине до +15, без осадков

В среду температура поднимется до +20.

4-5 мая в Украине сохранится переменная облачность без существенных осадков, в западных областях 5 мая небольшой дождь.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла.

В северных, местами центральных, областях 4 мая и западных, 5 мая и в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°.

На юге страны 5-10° тепла; днем 4 мая 10-15° тепла, в южных и восточных областях 13-18°, 5 мая в Украине 15-20°.

В столичном регионе 4-5 мая без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 4 мая 10-15° тепла, 5 мая 15-20°.

В течение 6-7 мая синоптики прогнозируют теплую погоду с небольшими кратковременными дождями в западных, северных и большинстве центральных областей.

Температура ночью 5-11°, днем 15-21°, 6 мая в западных областях 13-18°, 7 мая на юге и востоке до 24°.

В Киеве 6-7 мая небольшой кратковременный дождь, местами гроза, только ночью 7 мая без осадков. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.