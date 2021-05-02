В понедельник дожди с грозами ожидают на востоке и юго-востоке Украины

4-5 мая ночью будут заморозки на поверхности почвы.

В понедельник, 3 мая, в Украине будет преимущественно теплая погода. Осадки не ожидаются на западе страны, на остальной территории - небольшой дождь, днем на востоке и юго-востоке - кратковременные дожди и грозы. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с, в Украине, кроме южных и восточных областей, местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 7-12 °, в западной части 4-9 ° тепла, днем в западных, северных и Винницкой областях 11-16 °, на остальной территории 19-24 °.

В Киеве и Киевской области 3 мая ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью в столице около 10 °, днем 13-15 °; по области ночью 7-12 °, днем 11-16 °.

4-5 мая в Украине сохранится переменная облачность без существенных осадков, днем 5 мая в западных областях кратковременный дождь, гроза. Ветер 5-10 м / с.

Температура 4-5 мая ночью 1-6 ° тепла, в северных, местами в центральных областях - на поверхности почвы заморозки 0-3 °, на юге страны 5-10 ° тепла; днем 4 мая 10-15 ° тепла, в южных и восточных областях 13-18 °, 5 мая в Украине 15-20 °.

В столичном регионе 4-5 мая без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 1-6 ° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °; днем 4 мая 10-15 ° тепла, 5 мая 15-20 °.

В течение 6-7 мая синоптики прогнозируют теплую погоду с небольшими кратковременными дождями в западных, северных и большинстве центральных областей.