В среду в Украине будет прохладная погода, а в четверг потеплеет

В ближайшие сутки погоду страны будет определять холодный воздух.

В ближайшие сутки погоду Украины все еще будет определять холодный воздух. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, в юго-восточной части температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем в Украине 9-14° тепла, на юге страны и на Закарпатье до 17°. На высокогорье Карпат ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь в юго-восточной части страны ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве в среду без осадков; ночью заморозки в воздухе 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 28 апреля самая высокая температура днем была + 28,9° в 2012 году, самая низкая ночью -1,0° в 1902 году.

В четверг, 29 апреля, днем в южной части страны и в западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме южной части, на поверхности почвы заморозки 0-4°; температура днем 12-17° тепла, на западе страны местами до 19°.