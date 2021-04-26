Синоптики прогнозируют май более теплым, чем обычно

Температура ожидается на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

Синоптики прогнозируют май более теплым, чем обычно
Фото: diz-cafe.com

В Украинском гидрометцентре дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на май 2021 года. По прогнозу синоптиков, этот месяц будет более теплым, чем обычно.

"Средняя месячная температура предполагается 15-18°, в горах 11-13° тепла, на 1-1,5° выше средних многолетних значений", - говорится в сообщении на сайте учреждения.

Месячное количество осадков ожидается в западных областях 62-89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28-50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге - в первой) декаде мая.

Обычно средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Карпатах и на северо-востоке до 7-10 градусов мороза, на побережье морей местами 0-3 градусов тепла.

"Заморозки отмечены в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая - в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах", - говорится в сообщении.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 31-37 градусов тепла, на юге Одесской области, в Луганской области и в Крыму до 38-39 градусов, в горах 22-30 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62-81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85-148 мм.

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