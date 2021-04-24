Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в Украине

На Киевщине - "оранжевый" уровень опасности.

Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в Украине
Фото: seeds.org.ua

Украинский Гидрометцентр предупредил о заморозках в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В субботу, 24 апреля, в западных и северных областях Украины и ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°(II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

24 апреля в южных и центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5°. Предусмотрен I уровень опасности, "желтый".

На Киевщине 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° - II уровень опасности, "оранжевый".

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