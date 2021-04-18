Дожди на севере и в части западных областей Украины

Днем 9-16° тепла.

Завтра дожди на севере и в части западных областей Украины
Фото: kavun.city

В воскресенье, 18 апреля, в северных и части западных областей Украины будет идти небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет interfax.ua.

На остальной территории - без осадков.

В западной части местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в западных, центральных, южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 9-16° тепла, в Карпатах 1-4° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

В понедельник, 19 апреля, в Карпатском регионе небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве 19 апреля без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

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