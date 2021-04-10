В воскресенье в Украине потеплеет до +19

В ближайшее время на территории страны будет преобладать сухая погода, без осадков.

В воскресенье в Украине потеплеет до +19
Фото: rbc.ua

В ближайшее время на территории Украины будет преобладать сухая погода, без осадков.

Об этом пишет Interfax.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

В воскресенье, 11 апреля - без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°.

В Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 0-2°, днем 12-14° тепла.

В понедельник, 12 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в восточных областях 20-23°.

В столице в понедельник без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Карпаты - минус 10: в горы вернулась зимаКарпаты - минус 10: в горы вернулась зима
В воскресенье в Украине потеплеет до +19В воскресенье в Украине потеплеет до +19
На западе Украины ожидается похолодание, в других регионах - теплая и сухая погодаНа западе Украины ожидается похолодание, в других регионах - теплая и сухая погода
Блок рекламы


Похожие новости
В первый день апреля в Украине до +19°, преимущественно без осадковВ первый день апреля в Украине до +19°, преимущественно без осадков
На днях в Украине потеплеет, осадков не прогнозируютНа днях в Украине потеплеет, осадков не прогнозируют
В Украине ожидается повышение температурыВ Украине ожидается повышение температуры
В ближайшие дни в Украине будет прохладно, возможны осадкиВ ближайшие дни в Украине будет прохладно, возможны осадки
В воскресенье в Украине преимущественно без осадковВ воскресенье в Украине преимущественно без осадков
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, возможны осадкиВ ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, возможны осадки
Завтра в Украине прогнозируют дождь и плюсовую температуру до +14Завтра в Украине прогнозируют дождь и плюсовую температуру до +14
В ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадковВ ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадков
В воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/сВ воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/с
В Украине возвращается похолоданиеВ Украине возвращается похолодание
Последние новости
Подгружаем последние новости