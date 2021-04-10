В воскресенье в Украине потеплеет до +19

В ближайшее время на территории страны будет преобладать сухая погода, без осадков.

В ближайшее время на территории Украины будет преобладать сухая погода, без осадков.

Об этом пишет Interfax.ua со ссылкой на Укргидрометцентр.

В воскресенье, 11 апреля - без осадков. Ветер северо-восточный (на западе страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 14-19° тепла, в восточных областях и в Крыму 8-13°.

В Карпатах ночью 3-6° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 0-2°, днем 12-14° тепла.

В понедельник, 12 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 13-18°, в восточных областях 20-23°.

В столице в понедельник без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.