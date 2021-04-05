На западе Украины ожидается похолодание, в других регионах - теплая и сухая погода

В Киеве во вторник без осадков.

В ближайшие сутки на запад Украины будет перемещаться холодный и влажный воздух с северо-запада Европы, на остальной территории - умеренно-теплая и сухая погода.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник, 6 апреля, в западных областях, днем и на Житомирщине, ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. Температура ночью от +2 до -3 градусов, днем +1...+6. В Карпатах снег, местами значительный, температура ночью -1...-6.

На остальной территории без осадков, лишь ночью на востоке страны возможны небольшие осадки. Температура ночью от +4 до -1, днем +7...+12. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью +1...+3, днем +10...+12 градусов.

В среду, 7 апреля, в южной и восточной части ожидаются умеренные, местами значительные дожди; ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°.

На остальной территории возможен мокрый снег, в большинстве центральных областей дождь с мокрым снегом, местами значительные осадки, налипание мокрого снега; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью от +3 до -2, в западных областях 0...-5, днем +1...+6, в центральных областях +6...+11 градусов.

В Карпатах снег, температура ночью -5...-10, днем -1...-6 градусов.