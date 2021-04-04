Карпаты - минус 10: в горы вернулась зима

Несмотря на то, что в Украине с каждым днем все ощутимее приметы весны, в Карпатских горах еще господствует зима. Кроме того, в Украину идет холодный циклон, и Карпаты встретили его первыми. Сегодня там лежит снег и, к тому же, ударил мороз в минус 10 градусов.

Карпаты - минус 10: спасатели рассказали, что происходит в горах

О том, что происходит в Карпатах, сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост. Так, на фото, опубликованном спасателями, гора Поп Иван покрыта снегом такой толщины, что его там хватит и до майских праздников, и дальше. Тем более, что температура на горе, по сообщениям метеорологов, с каждым днем падает.

Так, еще 2 апреля гору укрыло 15-сантиметровым слоем свежего снега. Однако температура ночью там была всего -1 градус. На протяжении дня 2 апреля снегопад продолжался, и на утро 3 числа уже установился 5-градусный мороз. Сегодня же, 4 апреля, гору сковал 10-градусный мороз. И, судя по прогнозам, в ближайшие дни зимняя погода лишь усугубится.

Карпаты - минус 10: спасатели рассказали, что происходит в горах

"По состоянию на 10:00, 4.04.2021, на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 м), ветер северный до 10 м/с, температура воздуха – 10 градусов С", - "порадовали" апрельской погодой метеорологи.

Напомним, в Украину идет циклон, который уже с начала новой недели принесет с собой похолодание и мокрый снег. Зимняя погода будет господствовать в нашей стране до конца следующей недели.


Марченко Любов, Тудей

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