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2021-04-03
На востоке и юге Украины в ближайшие двое суток дожди
6 апреля - без осадков, лишь в западных областях временами небольшой дождь.
Фото: poglyad.tv
В ближайшие двое суток, 4 и 5 апреля, в восточных и южных областях Украины прогнозируют дожди, порой грозы.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр.
6 апреля - без осадков, лишь в западных областях временами небольшой дождь и мокрый снег.
Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на юге 0-5° тепла.
Днем 7-12°, 4 и 6 апреля в западных областях 3-9° тепла.
Послезавтра, 6 апреля, на западе, на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с.
Напомним, 1 апреля 2021 года в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений.