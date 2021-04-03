На востоке и юге Украины в ближайшие двое суток дожди

6 апреля - без осадков, лишь в западных областях временами небольшой дождь.

На востоке и юге Украины в ближайшие двое суток дожди
Фото: poglyad.tv

В ближайшие двое суток, 4 и 5 апреля, в восточных и южных областях Украины прогнозируют дожди, порой грозы.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Украинский гидрометцентр.

6 апреля - без осадков, лишь в западных областях временами небольшой дождь и мокрый снег.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на юге 0-5° тепла.

Днем 7-12°, 4 и 6 апреля в западных областях 3-9° тепла.

Послезавтра, 6 апреля, на западе, на юге и востоке страны местами порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, 1 апреля 2021 года в Киеве стало самым теплым за всю историю наблюдений.

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