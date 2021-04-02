В Карпатах за ночь выпало до 15 см снега

Сейчас в горах идет дождь.

В Карпатах, на горе Поп Иван Черногорский, в ночь на 2 апреля выпало до 15 см снега.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Об этом сообщается на фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:00 2.04.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 50 м), температура воздуха -1°С, ветер северо-западный, 11 м/с. За ночь выпало до 15 см мокрого снега", - говорится в сообщении.

По данным снеголавинных станций, по состоянию на 2 апреля на станции Пожежевская температура воздуха 1,0°С, безветренно, облачно, дождь. Высота снежного покрова составляет 73-160 см, снег старый, слежавшийся, мокрый, слабо закреплен, не стабилен.

На снеголавинной станции Плай температура воздуха 2,0°С, ветер северо-западный 6-8 м/с, туман, ливень. Высота снежного покрова 42-77 см, снег старый, насыщенный водой, слабо закреплен.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 4,6°С, дождь, гроза. Высота снежного покрова составляет 151 см.