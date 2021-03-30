На днях в Украине потеплеет, осадков не прогнозируют

На днях в Украине потеплеет, осадков не прогнозируют
Фото: youtube.com

В ближайшие сутки на большую часть территории Украины переместится теплая и сухая воздушная масса с Западной Европы. Так, в среду, 31 марта, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Температура ночью в северных и западных областях +2...+7, днем +12...+17 градусов. В Карпатах ночью 0...-5, днем +3...+8. На остальной территории ночью от -4 до +1 градуса, днем +8...+13.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +4...+6, днем около +15.

В четверг, 1 апреля, в Украине без осадков, лишь днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-12 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью +4...+9, днем +15...+20. На остальной территории ночью от +5 до -1 градуса, днем +12...+17 градусов.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +17...+19.

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