Новостей.COM ⇒
2021-03-28
Завтра в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь
На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.
Фото: kavun.city
В понедельник, 29 марта, в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь.
Об этом Украинский гидрометцентр написал в соцсети Facebook.
Ночью прогнозируют дождь с мокрым снегом.
На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.
30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта - в западных и северных областях небольшие осадки.
"Температура ночью от 5 ° тепла до 2 ° мороза. Завтра на западе, послезавтра на востоке страны до 5 ° мороза, днем 6-13 ° тепла", - говорится в сообщении.
2 апреля в западных областях повышение температуры ночью до 3-8 ° тепла, днем до 13-18 °.