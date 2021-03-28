Завтра в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь

На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.

Завтра в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь
Фото: kavun.city

В понедельник, 29 марта, в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь.

Об этом Украинский гидрометцентр написал в соцсети Facebook.

Ночью прогнозируют дождь с мокрым снегом.

На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.

30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта - в западных и северных областях небольшие осадки.

"Температура ночью от 5 ° тепла до 2 ° мороза. Завтра на западе, послезавтра на востоке страны до 5 ° мороза, днем 6-13 ° тепла", - говорится в сообщении.

2 апреля в западных областях повышение температуры ночью до 3-8 ° тепла, днем до 13-18 °.

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