Завтра в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь

На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.

В понедельник, 29 марта, в западных и восточных областях будет без осадков, на остальной территории дождь.

Об этом Украинский гидрометцентр написал в соцсети Facebook.

Ночью прогнозируют дождь с мокрым снегом.

На Правобережье местами порывы ветра 15-20 м / с.

30 марта на востоке, северо-востоке и юге страны, 31 марта - в западных и северных областях небольшие осадки.

"Температура ночью от 5 ° тепла до 2 ° мороза. Завтра на западе, послезавтра на востоке страны до 5 ° мороза, днем 6-13 ° тепла", - говорится в сообщении.

2 апреля в западных областях повышение температуры ночью до 3-8 ° тепла, днем до 13-18 °.