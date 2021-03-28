Магнитные бури в апреле: когда ожидаются наиболее сильные возмущения

Второй месяц весны готовит обитателям планеты череду магнитных бурь, которые могут изрядно подпортить жизнь, а для некоторых даже стать фактором серьезного риска. Больших космических катаклизмов астрономы не обещают, однако и того, что предвидится, для метеозависимых людей хватит с лихвой.

Уже с первых чисел апреля жителей планеты испытает на прочность двухдневная магнитная буря, которая выпадет на 2-3 апреля. Очень сильной она не будет, однако головные боли, тошнота и проблемы с вестибулярным аппаратом вполне могут ощущаться. Поэтому людям, остро реагирующим на погоду, в том числе и космическую, стоит держать лекарства при себе.

После небольшой паузы, уже 8 апреля, Землю накроет магнитная буря, которая будет длиться три дня, с 8 по 10 число. Причем 10 апреля она максимально усилится – до 5 баллов.

Тут уж не миновать не только плохого физического самочувствия, но и нервы у многих могут быть на пределе. У некоторых людей могут случаться нервные срывы, скачки давления и даже панические атаки у тех, кто страдает вегетососудистой дистонией. А если к этому прибавить еще и страшную ломоту в костях, то и популярного нынче ковида не нужно.

Еще сильнее грянет буря 16 числа. Начавшись во вторник, 16 апреля, она будет бушевать два дня подряд, 16 и 17. Причем оба дня у нее будет высокий, пятибалльный, показатель. Кроме физического недомогания, люди со слабой психикой могут быть подвержены в эти дни внезапным вспышкам гнева, повышенной усталости, сонливости или, наоборот, чрезмерной возбудимости и бессоннице. В общем, держите таблетки наготове и регулярно меряйте давление.

Напомним, март 2021 года тоже выдался богатым на магнитные бури. Причем последняя мартовская буря еще предстоит нам 30 числа.