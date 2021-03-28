ГСЧС предупредила о лавинах в Карпатах

В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях - дождь.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах в Закарпатской области.

"28 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня, 28 марта, в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях - дождь.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 7-12 м / с, в Карпатах - местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5 ° тепла, в восточной части местами 1-3 ° мороза, днем 8-13 ° тепла, на юге Одесской области до 16 ° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 2-7 ° мороза, днем около 0 °, пишет Укринформ.