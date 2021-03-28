ГСЧС предупредила о лавинах в Карпатах

В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях - дождь.

ГСЧС предупредила о лавинах в Карпатах
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах в Закарпатской области.

"28 марта, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня, 28 марта, в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях - дождь.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 7-12 м / с, в Карпатах - местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью 0-5 ° тепла, в восточной части местами 1-3 ° мороза, днем 8-13 ° тепла, на юге Одесской области до 16 ° тепла; в Карпатах мокрый снег, температура ночью 2-7 ° мороза, днем около 0 °, пишет Укринформ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Долине нарциссов на Закарпатье начался пожарВ Долине нарциссов на Закарпатье начался пожар
В Украину идет потепление: синоптики назвали датуВ Украину идет потепление: синоптики назвали дату
В ближайшие дни в Украине будет прохладно, возможны осадкиВ ближайшие дни в Украине будет прохладно, возможны осадки
На северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясениеНа северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясение
В Украине ожидается повышение температурыВ Украине ожидается повышение температуры
Блок рекламы


Похожие новости
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областяхВ ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях
Чрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в КарпатахЧрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
В Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысьВ Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысь
ГСЧС предупреждает о порывах ветра и туманеГСЧС предупреждает о порывах ветра и тумане
В Карпатах замерзло озеро СиневирВ Карпатах замерзло озеро Синевир
В Карпатах на горе Поп Иван выпал снегВ Карпатах на горе Поп Иван выпал снег
ГСЧС предупредила о резком снижении температуры в УкраинеГСЧС предупредила о резком снижении температуры в Украине
В Карпатах впервые массово расцвели редкие цветы анемоныВ Карпатах впервые массово расцвели редкие цветы анемоны
В Карпатах расцвела Червона Рута - фотоВ Карпатах расцвела Червона Рута - фото
В Карпатах выпал снегВ Карпатах выпал снег
Последние новости
Подгружаем последние новости