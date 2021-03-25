В Украине ожидается повышение температуры

В ближайшие двое суток - без осадков.

В Украине ожидается повышение температуры
Фото: Вера Касьян

В ближайшие двое суток в Украине в большинстве областей без осадков, ожидается постепенное повышение температуры.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В пятницу, 26 марта, в Украине без осадков, лишь в южных и юго-восточных областях ночью, утром мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный, 3-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза; днем 5-10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

В субботу, 27 марта, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 7-12° тепла, в западных областях местами 13-15°.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.

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