В Украину идет потепление: синоптики назвали дату

Потепление в Украину придет уже в конце этой недели - 26 марта. Синоптики прогнозируют, что уже через несколько дней столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Осадки прекратятся, и наконец-то украинцы ощутят весеннюю погоду.

На протяжении 23-26 марта по всей территории страны прогнозируются погодные качели. Потепление постепенно начнется с западных областей страны. В среднем ночью в Украине ожидаются заморозки до -5 градусов, а днем до +2...+7 выше нуля. До конца недели дневная температура начнет повышаться до +6...+12 градусов днем, и до 0...-2 градусов ночью.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", во вторник, 23 марта, по всей территории страны будет пасмурно и с осадками. Мокрый снег с дождем накроет все области. Температура воздуха по стране будет в пределах +2...+5 градусов днем, и до 0...-4 ночью. Ветер северный, 5-10 м/с.

В среду, 24 марта, на Западе Украины начнет становиться теплее. Днем синоптики передают до +4...+6 градусов, ночью - до -4...-6 градусов. На севере страны ожидается завтра до +3...+5 градусов днем и -4...-6 ночью. На юге и востоке продолжат идти дожди с мокрым снегом. Днем ожидается до +2...+4 градусов, ночью - до -1...+1 градуса. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.