На северо-западе Грузии произошло четвертое за последние дни землетрясение

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в ночь на вторник на северо-западе Грузии, в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия.

Об этом сообщил Грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, передает Интерфакс-Украина.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:10 по тбилисскому времени (23:10 по Киеву) в 2 километрах к юго-востоку от города Они, около села Ончеви. Очаг землетрясения находился на глубине 4 км.

13 марта в этом же месте с разницей в один час произошли подземные толчки магнитудой 4,2 и 3,8 балла на глубине 5 км и 8 км соответственно, а 15 марта - магнитудой 3,7 балла на глубине 5 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, в субботу, 20 марта, у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Оно вызвало однометровое цунами в том же районе, который десять лет назад разрушило стихийное бедствие.