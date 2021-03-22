В ближайшие дни в Украине будет прохладно, возможны осадки

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем - небольшой мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине будет прохладно, возможны осадки
Фото: Макс Требухов

В ближайшие сутки в Украине будет прохладная и влажная погода, которую будет определять воздух с северо-запада Европы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник ночью, 23 марта, в юго-восточной части и Одесской области ожидается умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; днем в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1...-6, днем 0...+5. В южной части ночью от -3 до +2 градусов. В Карпатах ночью -7...-12, днем -1...-6.

В Киеве во вторник ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с; температура ночью -2...-4, днем +1...+3.

В среду, 24 марта, в Украине, в западных, северных и Винницкой областях без осадков, температура ночью -2...-7, днем +2...+7, в Карпатах ночью -7...-12, днем 0...-5.

На остальной территории облачно; ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь (в восточных областях значительные осадки), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, температура ночью от -3 до +2 градусов, днем 0...+5.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду без осадков; ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с; температура ночью -2...-4, днем +4...+6 градусов.

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