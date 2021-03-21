В Долине нарциссов на Закарпатье начался пожар

Пожар охватил полгектара территории природного заповедника.

В Закарпатской области тушили пожар в Долине нарциссов – заповедном массиве в составе Карпатского биосферного заповедника, который входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Об этом сообщили местные спасатели.

"20 марта в 18:38 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании сухой травы на открытой территории в с. Киреши Хустской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Для ликвидации возгорания на место были направлены пожарные 10-й государственной пожарно-спасательной части г. Хуст.

Выяснилось, что пожар, кроме 1,5 га сухой растительности на землях общего пользования, охватил и полгектара территории природного заповедника "Долина нарциссов".

Фото: ГСЧС

Благодаря усилиям спасателей, в 19:05 развитие пожара приостановлено, его полная ликвидация продолжалась до 19:30.

"Материальный ущерб и причина возгорания устанавливаются. Огнем уничтожено 1,5 га сухой растительности на землях общего пользования и 0,5 га сухостоя на территории заповедника", - добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в Чернобыльской зоне насчитали более 8 миллиардов убытков от весенних пожаров.

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