В воскресенье в Украине преимущественно без осадков

В понедельник, 22 марта, в западных, северных и местами центральных областях - небольшой мокрый снег.

В воскресенье, 21 марта, в Украине преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

22 марта в западных, северных и местами центральных областях - небольшой мокрый снег, а на юге и востоке страны - умеренные осадки.

Такая же погода сохранится в Украине 23 марта, кроме большинства западных областей. В южной части местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 1-7° мороза (во вторник на юге около 0°), днем 2-8° тепла.

Напомним, синоптики сообщили, что в марте 2021 года средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне 0-6° тепла, в Крыму до 3° тепла, что близко к средним многолетним значениям.