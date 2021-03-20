Землетрясение в Японии: в районе атомной станции "Фукусима-1" произошли подземные толчки

В Японии сегодня, 20 марта, произошло сильное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали силу подземного толчка в 7,2 бала по шкале Рихтера. Землетрясение случилось в северо-восточной части страны. Именно там расположена атомная электростанция "Фукусима-1", ставшая печально известной десять лет назад, в марте 2011.

В Японии произошло сильное землетрясение: трясло в районе атомной станции “Фукусима-1“

Тогда, также вследствие сильного землетрясения, образовавшееся цунами полностью обесточило АЭС. Это привело к отказу системы охлаждения реакторов и расплавлению ядерного топлива, а впоследствии и к взрывам. В итоге, в окружающую среду попади радиоактивные изотопы. Тогда гигантское цунами унесло жизни почти 20 тысяч людей.

Сегодня Японию трясло опять в том же районе. Граждан предупредили об угрозе цунами. Сказали, что ожидают волну высотой до одного метра. Правда, судя по самым свежим сообщениям, вроде эта угроза, к счастью, не оправдалась.

В Японии произошло сильное землетрясение: трясло в районе атомной станции “Фукусима-1“

Тем не менее, из-за землетрясения, жизнь на северо-востоке страны частично парализована. Остановлено движение скоростных поездов. Сотни домохозяйств остались без света. Людей просят быть готовыми к эвакуации в случае, если события будут развиваться по худшему сценарию.

Напомним, осенью прошлого года мощное землетрясение разрушило дома в районе турецкого города Измир. Тогда эпицентр толчков был зафиксирован в Эгейском море.


Марченко Любов, Тудей

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