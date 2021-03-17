В большинстве областей Украины сохранится пасмурная погода с осадками

На юге страны до 9° тепла, в Карпатах - до 7° мороза.

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится пасмурная, с осадками погода. Температурный фон немного снизится, преимущественно днем, но все равно будет выше климатической нормы для этого периода.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В четверг, 18 марта, в южной и юго-восточной частях Украины дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью в Прикарпатье умеренные осадки.

Ночью и утром на дорогах западной части Украины местами гололедица, на юго-востоке - местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве в четверг небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

В пятницу, 19 марта, в большинстве областей Украины небольшой мокрый снег, на юге и востоке с дождем. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части до 9° тепла. В Карпатах в пятницу небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.