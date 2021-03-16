В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, возможны осадки

В южных областях возможны дожди, в центральных и западных - мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, возможны осадки
Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В ближайшие двое суток в Украине сохранится умеренно теплая погода с возможными осадками, которую будет определять циклон над югом Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В среду, 17 марта, в южных областях возможны дожди; температура ночью +1...+6, днем +7...+12. На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, лишь в северных областях ночью без существенных осадков; температура ночью от +4 до -1, днем +3...+8 (в Карпатах значительный снег, температура ночью -1...-6).

На дорогах западных областей ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-восточный (на юге и востоке страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киеве в среду ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем +5...+7.

В четверг, 18 марта, в Украине ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в южной части, днем и в восточных областях умеренный дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер северо-западный (на востоке - юго-восточный), 5-12 м/с. Температура ночью от +3 до -2, днем +1...+6, на крайнем юге страны +5...+10.

В Киеве в четверг возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0...+2 тепла, днем +3...+5.

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