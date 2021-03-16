В Украину придет потепление: синоптики рассказали о погоде на апрель

В марте украинцам уже не стоит ждать весенней теплой погоды, так как до конца месяца ожидаются осадки и температурные перепады. По предварительным прогнозам синоптиков, потепление начнется в первых числах апреля. До этого времени зимнюю одежду прятать не стоит.

Со среды, 17 марта, и до конца недели в Украине будет сыро и снежно. Дневная температура воздуха опустится до +3...+5 градусов, ночью синоптики обещают до -1... +1 градуса. Продлится пасмурная погода до 20 марта. Потом наступит кратковременное потепление. Осадки останутся только на Востоке. Но только в начале апреля погода по-весеннему будет теплой и прекратятся ночные заморозки.

В Киеве осадки продлятся до 24 марта, а потом 22-24 марта. После этого в столице установится теплая погода. Днем столбики термометра до конца марта будут показывать от +1 до +6 градусов, ночью - до -1...-3 градусов. В начале апреля резко потеплеет до +8...+11 градусов.

На Западе Украины в ближайшую неделю пройдут дожди. Температура воздуха днем опустится до -2...+1 градусов, ночью ожидаются заморозки до -5...-10 градусов. Потепление придет с 27 марта. Синоптики передают днем до +7...+9 градусов, при этом дожди продлятся до 2 апреля. Потом до середины месяца будет без осадков.

На Востоке Украины до конца марта будут кратковременные периоды с дождями, температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +7 градусов, после 1 апреля - до +7...+12 градусов. Дожди пройдут 18-19 и 22-23 марта, потом до середины апреля синоптики дождей не передают.