Завтра в Украине прогнозируют дождь и плюсовую температуру до +14

В восточных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.

Завтра в Украине прогнозируют дождь и плюсовую температуру до +14

В понедельник, 15 марта, на территорию Украины будет перемещаться теплый воздух из Западной Европы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр, пишет Интерфакс-Украина.

В западных, северных, большинстве центральных областей ожидается дождь, в западных областях - с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, в южных, восточных и большинстве центральных областей 9-14° тепла.

В Киеве ожидается ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура ночью 1-3°, днем 4-6°.

Во вторник, 16 марта, в западных, днем и в южной части и местами центральных областях мокрый снег и дождь, на юге местами значительные осадки. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели.

Температура воздуха ночью от +3° тепла до -2°; днем + 5-10°, в западных областях + 1-6°.

В Киеве во вторник, 16 марта, без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2°, днем 7-9°.

Напомним, в марте 2021 года средняя месячная температура в Украине предусматривается на уровне 0-6° тепла, в Крыму до 3° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадковВ ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадков
Европарламент поддержал введение углеродного налога в жестком вариантеЕвропарламент поддержал введение углеродного налога в жестком варианте
Завтра в Украине прогнозируют дождь и плюсовую температуру до +14Завтра в Украине прогнозируют дождь и плюсовую температуру до +14
Блок рекламы


Похожие новости
В ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадковВ ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадков
В воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/сВ воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/с
В Украине возвращается похолоданиеВ Украине возвращается похолодание
В Украине будет тепло и ветреноВ Украине будет тепло и ветрено
В первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снегВ первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снег
Завтра в Украине будет облачно, температура плюсоваяЗавтра в Украине будет облачно, температура плюсовая
В четверг в Украине потеплеет, без осадковВ четверг в Украине потеплеет, без осадков
В Украине до середины недели ожидаются перепады температурыВ Украине до середины недели ожидаются перепады температуры
Завтра в Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков и местами туманЗавтра в Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков и местами туман
В Украине сохранится холодная погода, на дорогах - гололедицаВ Украине сохранится холодная погода, на дорогах - гололедица
Последние новости
Подгружаем последние новости