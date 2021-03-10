В ближайшие двое суток в Украине холодно, преимущественнло без осадков

На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

В ближайшие двое суток погоду на территории Украины продолжит определять холодная и преимущественно сухая воздушная масса. В среду, 10 марта, в Украине без осадков, лишь в Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях, а также на юге Одесской области днем местами небольшие осадки.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, на Левобережье - северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных и северо-восточных областях 10-15° мороза. На Закарпатье и крайнем юге страны 2-7° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киеве в среду без осадков, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° тепла.

В четверг, 11 марта, в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, на Левобережье местами 11-15° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, на западе и юге страны 2-7° тепла.