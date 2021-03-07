В воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/с

В воскресенье, 7 марта, в Украине будет без осадков, лишь вечером в северной части местами небольшой мокрый снег.

Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в соцсети Facebook.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с, ночью в северо-западных областях, днем по всей Украине порывы 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с.

Температура ночью 5-10 ° мороза, в Карпатах 11-13 °, на побережье морей 1-4 ° мороза; днем 1-6 ° тепла, в Одесской области до 9 ° тепла.

Ночью в Волынской и Ровенской областях, днем по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с ( І уровень опасности, желтый).

В Киеве будет прохладно и ветрено. Преобладать будет погода без осадков, лишь вечером местами выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-7 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

Напомним, в марте 2021 года средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне 0-6° тепла, в Крыму до 3 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям.