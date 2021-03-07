В воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/с

В северной части - небольшой снег.

В воскресенье в Украине до 6 градусов тепла, местами - порывы ветра до 20 м/с
Фото: zolochiv.net

В воскресенье, 7 марта, в Украине будет без осадков, лишь вечером в северной части местами небольшой мокрый снег.

Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в соцсети Facebook.

На дорогах, кроме крайнего юга, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м / с, ночью в северо-западных областях, днем по всей Украине порывы 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с.

Температура ночью 5-10 ° мороза, в Карпатах 11-13 °, на побережье морей 1-4 ° мороза; днем 1-6 ° тепла, в Одесской области до 9 ° тепла.

Ночью в Волынской и Ровенской областях, днем по всей Украине порывы ветра 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с ( І уровень опасности, желтый).

В Киеве будет прохладно и ветрено. Преобладать будет погода без осадков, лишь вечером местами выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-7 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

Напомним, в марте 2021 года средняя месячная температура в Украине предполагается на уровне 0-6° тепла, в Крыму до 3 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Февраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормыФевраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормы
Госпродпотребслужба назвала причину гибели лебедей на ХерсонщинеГоспродпотребслужба назвала причину гибели лебедей на Херсонщине
В Украине будет тепло и ветреноВ Украине будет тепло и ветрено
Госпродпотребслужба назвала причину гибели птиц в заповеднике "Аскания-Нова"Госпродпотребслужба назвала причину гибели птиц в заповеднике "Аскания-Нова"
В первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снегВ первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снег
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине возвращается похолоданиеВ Украине возвращается похолодание
В Украине будет тепло и ветреноВ Украине будет тепло и ветрено
Завтра в Украине будет облачно, температура плюсоваяЗавтра в Украине будет облачно, температура плюсовая
В четверг в Украине потеплеет, без осадковВ четверг в Украине потеплеет, без осадков
В Украине до середины недели ожидаются перепады температурыВ Украине до середины недели ожидаются перепады температуры
Завтра в Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков и местами туманЗавтра в Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков и местами туман
В Украине сохранится холодная погода, на дорогах - гололедицаВ Украине сохранится холодная погода, на дорогах - гололедица
Со вторника в Украине ожидаются двадцатиградусные морозыСо вторника в Украине ожидаются двадцатиградусные морозы
Из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областяхИз-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областях
Погода в Украине: тридцатиградусный холод и сильные метелиПогода в Украине: тридцатиградусный холод и сильные метели
Последние новости
Подгружаем последние новости