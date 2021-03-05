Госпродпотребслужба назвала причину гибели птиц в заповеднике "Аскания-Нова"

Госпродпотребслужба установила, что часть птиц в заповеднике "Аскания-Нова" погибла из-за яда против грызунов.

Таковы результаты исследований образцов патологоанатомического материала, отобранного от птицы, погибшей 23 февраля на территории заповедника «Аскания-Нова». Исследование проводил Научный Центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя, информирует пресс-служба ведомства.

"В образцах патологоанатомического материала, отобранного от погибшей птицы, выявлен бродифакум. Это антикоагулянт из группы кумаринов, что применяется как родентицид (то есть яд) против всех видов грызунов. Обнаруженные концентрации являются токсикологически значимыми для различных видов птиц и могут указывать на возможность их смертельного отравления", - говорится в сообщении.

Специалисты также исследовали образцы воды, кормовой смеси и зерна, отобранного на полях вблизи заповедника. Содержание бродифакума обнаружено в образцах зерна, отобранных на полях вблизи территории заповедника. В пробах воды из прудов Глиняный, Внешний, Внутренний, Круглый и в пробе кормовой смеси бродифакум не обнаружен.

Что касается случая отравления 218 серых журавлей, произошедшего в январе этого года на территории заповедника "Аскания-Нова", исследования продолжаются.

Сообщалось, что птицы могли отравиться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель). В Херсонской ОГА создали рабочую группу для выяснения причины гибели птиц.