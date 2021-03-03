Госпродпотребслужба назвала причину гибели лебедей на Херсонщине

Результаты исследования Николаевской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы свидетельствуют о наличии вируса гриппа типа А1 субтипа Н5 у 20 лебедей, погибших 28 февраля на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский" города Олешки в Херсонской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Птичий грипп сейчас активно распространяется по миру, в том числе и в Европе, через диких перелетных птиц. Начался сезон весенней миграции, поэтому всем, кто держит домашнюю птицу в хозяйствах, желательно придерживаться рекомендаций по профилактике заболевания. А именно: желательно организовать безвыгульное содержание птицы; содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих ее контакт с посторонней птицей, обеспечить надлежащие санитарные условия содержания домашней птицы и т.д.", - заявили в ведомстве.

Глава службы Владислава Магалецкая отметила, что гибель лебедей не связана с предыдущими случаями массовой гибели дикой птицы в Херсонской области.

"По крайней мере этот случай гибели птиц в регионе не связан с двумя другими. Что касается отравления журавлей и уток с вороновыми в январе этого года, то мы ожидаем результатов исследований. Только после них можно будет с уверенностью сказать, есть ли между ними связь. Работаем в тесном контакте со всеми органами государственной власти, в том числе с Национальной полицией Украины", - подчеркнула Магалецкая.

Напомним, по состоянию на 11 января в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей. Сообщалось, что птицы могли отравиться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель). В Херсонской ОГА создали рабочую группу для выяснения причины гибели птиц.

Позже общественная организация UAnimals сообщила, что причиной гибели серых журавлей могло быть отравление зерном, обработанным средством для борьбы с грызунами.

23 февраля в "Аскании-Новой" сообщили о новом случае гибели птиц. Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка обнаружили 187 трупов птиц: кряква - 38; утка огарь (краснокнижная) - 32; грачи - 75; галки - 42.