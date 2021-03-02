В Украине будет тепло и ветрено

Без существенных осадков, на Прикарпатье до 14° тепла.

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять довольно теплый воздух, который перемещается с Балтики, ожидается понижение атмосферного давления, а днем в большинстве областей - усиление ветра.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Во вторник, 2 марта, без существенных осадков, лишь на востоке и северо-востоке днем небольшие осадки.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западных, восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 6° мороза; днем 2-7° тепла, в западных областях 6-11°, на Прикарпатье до 14° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

В среду, 3 марта, в Украине без осадков, лишь ночью в восточной части небольшой мокрый снег и дождь.

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 7-12 м/с, ночью на юге местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на юго-западе страны до 12°, в восточных и северо-восточных областях 1-6° тепла.