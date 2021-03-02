Февраль в Киеве был на 2,2°С холоднее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха в Киеве в феврале составила -4,5 градуса по Цельсию. По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, это на 2,2 градуса ниже климатической нормы.

Это был самый морозный февраль за последние девять лет.

Холоднее всего было 19 февраля, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 16,6°С, а теплее всего - 25 числа, когда максимальная температура поднялась до +13,1 градусов.

Осадков на проспекте Науки, где расположена обсерватория, выпало 62 мм, или полторы месячные климатические нормы. Высота снежного покрова с 11 по 20 февраля составила 25 см, что выше климатической нормы на 14 см.

Напомним, что новая климатическая норма температуры для февраля в Киеве составляет -2,3 градуса, тогда как ранее было -4,2.

Январь был на 0,7 градуса теплее климатической нормы.

В 2020 году одиннадцать из двенадцати месяцев были теплее прежней климатической нормы.