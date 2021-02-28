Синоптики рассказали о погоде в марте

По прогнозам, средняя температура в марте составит 0-6 °.

Синоптики рассказали о погоде в марте
Фото: novyny.24tv.ua

В марте 2021 года средняя месячная температура в Украине предполагается 0-6 ° тепла, в Крыму до 3 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм.

Добавим, средняя месячная температура воздуха в первый день весны в Украине составляет 3 ° мороза - 2 ° тепла, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами 3-6 ° тепла.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 ° мороза, на юге Украины 11-27 ° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29 ° тепла", - говорится в сообщении.

Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

Напомним, в понедельник, 1 марта, на Правобережье и крайнем востоке Украины прогнозируют небольшой снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины 1-3 марта, вода поднимется на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине до середины недели ожидаются перепады температурыВ Украине до середины недели ожидаются перепады температуры
В четверг в Украине потеплеет, без осадковВ четверг в Украине потеплеет, без осадков
Завтра в Украине будет облачно, температура плюсоваяЗавтра в Украине будет облачно, температура плюсовая
Синоптики рассказали о погоде на 8 марта: Украину зальет дождями и ударят морозыСиноптики рассказали о погоде на 8 марта: Украину зальет дождями и ударят морозы
В первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снегВ первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снег
Блок рекламы


Похожие новости
Синоптики рассказали о погоде на 8 марта: Украину зальет дождями и ударят морозыСиноптики рассказали о погоде на 8 марта: Украину зальет дождями и ударят морозы
Магнитные бури в марте – когда метеозависимым стоит подготовитьсяМагнитные бури в марте – когда метеозависимым стоит подготовиться
Осадки на юге Украины прекратятся в ближайшие сутки, - синоптикиОсадки на юге Украины прекратятся в ближайшие сутки, - синоптики
Украину накроет циклон с Балкан: синоптики рассказали, в каких областях пройдет сильный снегУкраину накроет циклон с Балкан: синоптики рассказали, в каких областях пройдет сильный снег
Синоптики прогнозируют февраль теплее, чем обычноСиноптики прогнозируют февраль теплее, чем обычно
Синоптики предупредили о резком потеплении в УкраинеСиноптики предупредили о резком потеплении в Украине
На Рождество синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегомНа Рождество синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом
Синоптики дали прогноз на январь 2021 годаСиноптики дали прогноз на январь 2021 года
Синоптики назвали дату первых осенних заморозков в УкраинеСиноптики назвали дату первых осенних заморозков в Украине
В Украину приближается похолодание и первые заморозки: синоптики назвали датуВ Украину приближается похолодание и первые заморозки: синоптики назвали дату
Последние новости
Подгружаем последние новости