Синоптики рассказали о погоде в марте

По прогнозам, средняя температура в марте составит 0-6 °.

В марте 2021 года средняя месячная температура в Украине предполагается 0-6 ° тепла, в Крыму до 3 ° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм.

Добавим, средняя месячная температура воздуха в первый день весны в Украине составляет 3 ° мороза - 2 ° тепла, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами 3-6 ° тепла.

"Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 22-37 ° мороза, на юге Украины 11-27 ° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 16-29 ° тепла", - говорится в сообщении.

Среднее месячное количество осадков составляет 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

Напомним, в понедельник, 1 марта, на Правобережье и крайнем востоке Украины прогнозируют небольшой снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины 1-3 марта, вода поднимется на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.