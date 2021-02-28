В первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снег

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

В первый день весны в ряде областей Украины будет дождь и небольшой снег
Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В понедельник, 1 марта, на Правобережье и крайнем востоке Украины прогнозируют небольшой снег и дождь.

Об этом говорится на странице Укргидрометцентра в соцсети Facebook.

Такая же погода будет 2-3 марта в восточных и северо-восточных областях.

В Карпатах умеренный мокрый снег и дождь, а на остальной территории без осадков.

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

"Температура ночью от 3 ° тепла до 3 ° мороза, во вторник на востоке страны до 6 ° мороза, днем 1-7 ° тепла, на Закарпатье, а 2 марта во всех областях 6-12 ° тепла", - говорится в сообщении .

Напомним, спасатели предостерегают граждан от выхода на лед водоемов в связи с повышением температуры и оттепелью.

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины 1-3 марта, вода поднимется на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.

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