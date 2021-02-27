Завтра в Украине будет облачно, температура плюсовая

В воскресенье, 28 февраля, в Украине сохранится облачная погода, в большинстве областей - небольшие осадки.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 7° мороза. Днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 8° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. Температура воздуха ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

В понедельник, 1 марта, в стране без существенных осадков, только ночью на Правобережье небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны до 5° мороза. Днем 0-5° тепла, на Закарпатье до 9° тепла. В Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.