В четверг в Украине потеплеет, без осадков

В ближайшие сутки в Украину из Западной Европы начнет перемещаться теплый атлантический воздух, температура будет повышаться, но ночью на большей части Левобережья еще будет холодно.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

25 февраля в Украине без осадков, кроме востока и юго-востока, местами туман. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, юго-восточных, Сумской областях ночью 4-9°, на Луганщине 10-15° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях 10-15° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

В пятницу, 26 февраля, в Украине без осадков, лишь в восточных областях ночью небольшой мокрый снег.

Ночью утром на дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица, в юго-западной части местами туман.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза; днем 9-14° тепла, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 16°, на востоке и северо-востоке 4-9° тепла.