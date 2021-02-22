Во вторник, 23 февраля, преимущественно без осадков, лишь на востоке - небольшой снег.

В Украине до середины недели ожидаются перепады температуры. 24 февраля она несколько снизится, а 25-го - повысится на 3-5 градусов, иногда будет идти снег.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник, 23 февраля, преимущественно без осадков, лишь на востоке страны небольшой снег. Температура в северо-восточных областях в течение суток 10-15° мороза. На остальной территории ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла, в западных областях 4-9° тепла.

В Киевской области завтра без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем 0 ... -4° мороза.

В среду, 24 февраля, в большинстве северных и центральных областей небольшой снег и дождь, на остальной территории без осадков.

25 февраля в Украине без осадков, температура повысится на 3-5°.

На дорогах страны гололедица, на Правобережье - местами туман.