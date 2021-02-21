Завтра в Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков и местами туман

На дорогах страны гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Завтра в Украине немного потеплеет, преимущественно без осадков и местами туман
Фото: kremen.today

В понедельник, 22 февраля, на территорию Украины будет перемещаться относительно теплая и преимущественно сухая воздушная масса.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Укргидрометцентр.

В восточной части и на Сумщине местами ожидаются небольшие осадки. На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 0-5 ° мороза, на Прикарпатье до 8 ° мороза; днем 2-7 ° тепла, в юго-западной части до 10 ° тепла.

В Киеве – без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2 ° мороза, днем 3-5 ° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве, 22 февраля самая высокая температура днем была 12,7 ° в 1990 году, самая низкая ночью - 25 ° в 1929 году.

Во вторник, 23 февраля, в Украине также без существенных осадков, лишь в восточной части небольшой снег.

Температура в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 11-16 ° мороза, днем 6-11 ° мороза; на остальной территории ночью 1-6 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла, в западных, Одесской и Николаевской областях 4-9 ° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до 13 ° тепла.

На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м / с, местами порывы 15-20 м / с.

В Киеве 23 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 2-4 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

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