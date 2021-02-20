Магнитные бури в марте – когда метеозависимым стоит подготовиться

В марте произойдет несколько сильных магнитных бурь, что скажется на здоровье некоторой категории людей. Особенно сильно самочувствие метеозависимых пострадает в первых числах месяца.

Астрономы предупреждают о серии сильных магнитных бурь в марте 2021

Всего в течение первого весеннего месяца ожидается три серии изменений солнечной активности, которые повлияют на Землю.

По информации Лаборатории Рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, первый магнитный шторм, который обрушится на Землю, достигнет отметки G1. И произойдет он в период с 1 по 2 марта.

Вторая сильная магнитная буря G1 приходится на 6 марта, а вот третий шторм не будет таким же сильным, как два предыдущих, но все равно может вызвать плохое самочувствие. Он произойдет в период 12-13 марта.

По словам экспертов, люди, чье самочувствие влияет на повышенную активность солнца, могут ощущать сильный упадок сил, раздражительность, мигрени, сонливость и бессонницу, психическое и физическое истощение. Также за несколько дней до и после их могут мучить головные боли и обострения хронических заболеваний сердца и сосудов.

Напомним, магнитная буря первой категории также накроет Землю в конце февраля. Медики рассказали, как спасаться от проблем со здоровьем и улучшить свое физическое состояние метеозависимым людям.


Анастасия Березовская, Тудей

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