В выходные в Украину придет потепление

В Карпатах - умеренный снег. На Закарпатье в воскресенье до 10 градусов тепла.

В выходные в Украину придет потепление
Фото: bcm.ru

В субботу, 20 февраля, в западных областях возможен небольшой (в Карпатах умеренный) снегопад, иногда с дождем, на остальной территории Украины без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью в западной части 5-10° мороза (на крайнем западе около 0°), на остальной территории 12-17° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье до 5° тепла; на севере Левобережья ночью около 20° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве в субботу без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 1-3° мороза.

В воскресенье, 21 февраля, на востоке и северо-востоке страны ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица, в юго-западной части местами туман.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза (на Прикарпатье и в восточных, северо-восточных областях до 10° мороза), днем 0-5° тепла, на Закарпатье 5-10° тепла.

В Киеве в воскресенье без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

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