На Сицилии началось извержение крупнейшего в Европе вулкана

Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.

Фото: ANSA

На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Повышение вулканической активности фиксируется с 16:10 по местному времени. Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.

По оценкам итальянских вулканологов, пока извержение не выглядит опасным для окружающих городов.

"По состоянию на данный момент - можно не волноваться и наслаждаться зрелищем", - сообщил специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Напомним, в конце декабря после серии землетрясений на Гавайских островах, США, фиксировалось извержение вулкана Килауэа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Со вторника в Украине ожидаются двадцатиградусные морозыСо вторника в Украине ожидаются двадцатиградусные морозы
Из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областяхИз-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областях
Погода в Украине: тридцатиградусный холод и сильные метелиПогода в Украине: тридцатиградусный холод и сильные метели
В этом году львовские сурки не будут прогнозировать весну на Сретение, потому что они еще спятВ этом году львовские сурки не будут прогнозировать весну на Сретение, потому что они еще спят
В Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясениеВ Японии в районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение
Блок рекламы


Похожие новости
Произошло извержение вулкана СтромболиПроизошло извержение вулкана Стромболи
Колоссальное извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видеоКолоссальное извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Момент извержения вулкана Стромболи попал на видеоМомент извержения вулкана Стромболи попал на видео
На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)На Суматре началось извержение вулкана Синабунг (ФОТО, ВИДЕО)
На Бали вновь произошло извержение вулканаНа Бали вновь произошло извержение вулкана
В Украину идет "европейская" зима: каких сюрпризов погоды ожидать украинцам?В Украину идет "европейская" зима: каких сюрпризов погоды ожидать украинцам?
Украинские метеорологи рассказали, какой будет зима в ЕвропеУкраинские метеорологи рассказали, какой будет зима в Европе
На Бали началось извержение вулкана Агунг (ВИДЕО)На Бали началось извержение вулкана Агунг (ВИДЕО)
Гаваец снял уникальные кадры извержения вулкана (ВИДЕО)Гаваец снял уникальные кадры извержения вулкана (ВИДЕО)
Жара в Европе – самая большая за последние 10 летЖара в Европе – самая большая за последние 10 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости