На Сицилии началось извержение крупнейшего в Европе вулкана

Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.

Фото: ANSA

На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Повышение вулканической активности фиксируется с 16:10 по местному времени. Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.

По оценкам итальянских вулканологов, пока извержение не выглядит опасным для окружающих городов.

"По состоянию на данный момент - можно не волноваться и наслаждаться зрелищем", - сообщил специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.

Фото: ANSA

Фото: ANSA

Фото: ANSA