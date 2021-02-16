На Сицилии началось извержение крупнейшего в Европе вулкана
Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.
На итальянском острове Сицилия во вторник произошло извержение вулкана Этна. Из-за облака пепла и дыма приостановил работу аэропорт Катании.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Повышение вулканической активности фиксируется с 16:10 по местному времени. Столб дыма и пепла, выходящий из кратера вулкана, поднимается на высоту более километра.
По оценкам итальянских вулканологов, пока извержение не выглядит опасным для окружающих городов.
"По состоянию на данный момент - можно не волноваться и наслаждаться зрелищем", - сообщил специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.
Напомним, в конце декабря после серии землетрясений на Гавайских островах, США, фиксировалось извержение вулкана Килауэа.