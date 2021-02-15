В Украине сохранится холодная погода, на дорогах - гололедица

Ночью на севере Левобережья до 26° мороза.

В ближайшие сутки в Украине сохранится холодная погода. Без существенных осадков, на дорогах гололедица.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, на севере Левобережья 21-26° мороза, днем 8-13° мороза. В южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8°, на Закарпатье 0-3° мороза.

В Киеве во вторник без осадков. Температура ночью 16-18° мороза, днем 10-12° мороза.

В среду, 17 февраля, в Украине без осадков, днем в северных областях небольшой, в западных областях умеренный снег. Температура ночью 17-22° мороза, в южных и восточных областях 12-17° мороза, днем 5-10° мороза; в западных областях ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западе на северо-западный, 5-10 м/с.